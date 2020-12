Covid, cani e gatti possono infettarsi ma non sono pericolosi per uomo

Anche se possono essere infettati dal coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24), cani e gatti non sono pericolosi per l’uomo. È quanto emerge da un nuovo studio epidemiologico su Sars-CoV-2 e animali domestici, condotto dai ricercatori del Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeV) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e pubblicato sulla rivista specializzata Nature Communications. Alla ricerca hanno collaborato anche le Università di Milano e Liverpool, la Liverpool School of Tropical Medicine, alcuni laboratori diagnostici veterinari (La Vallonea, i-Vet) e veterinari liberi professionisti. “Cane e gatto possono infettarsi solo in maniera sporadica, specie se a contatto diretto con pazienti umani, e non rappresentano, al momento, un pericolo per l’uomo in relazione alla pandemia in atto”, spiega Nicola Decaro, coordinatore dello studio e professore ordinario di malattie infettive degli animali presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.