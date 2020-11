Covid-19, Sileri: “A Natale stop agli spostamenti”

"Siamo lontani dal cantare vittoria. Sarà necessario un Natale diverso, altrimenti crescerà di nuovo la curva ". E' questo il monito lanciato dal viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che in un'intervista rilasciata al quotidiano “ La Stampa ” ha voluto porre l’attenzione sugli spostamenti tra Regioni, in piena pandemia da coronavirus e soprattutto nel periodo natalizio, "che dovranno essere limitati" in quanto "dobbiamo ridurre le possibilità di contagio".

Le seconde case e gli invitati

Sileri ha poi fatto il punto della situazione per quanto riguarda la situazione italiana, in rapporto agli ultimi dati riguardanti i casi di contagio di coronavirus nel nostro Paese. "Entro la fine di dicembre è verosimile che la maggior parte delle Regioni siano in fascia gialla e a quel punto sarebbero sufficienti i pranzi di Natale con dei positivi a tavola per rischiare una strage", ha aggiunto il viceministro della Salute. Sileri si è poi soffermato sul tema dei divieti e delle strategie sulle seconde case, sempre per ciò che riguarda il periodo natalizio. "Il punto è con quante persone si va: se è lo stesso nucleo familiare a spostarsi, non cambia moltissimo. Resta però la raccomandazione ad avere un numero ristretto di invitati: direi 6, anche se non è un numero magico", ha sottolineato. "E che non siano 6 invitati diversi ad ogni pasto", ha poi precisato ancora.