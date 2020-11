Aids, nel 2019 sono stati diagnosticati 136mila nuovi casi in Europa

La necessità di diagnosi più tempestive

Il report dell’Ecdc indica che circa il 20% delle nuove diagnosi si è verificato nel territorio dell’Unione europea, mentre le altre nella parte orientale del continente. Mediamente, per un sieropositivo su due il test arriva troppo tardi. “Una diagnosi più precoce è una priorità urgente. Non possiamo raggiungere gli obiettivi se in media si impiegano tre anni dall’infezione per scoprire la positività, periodo in cui non si possono dare trattamenti salvavita e durante il quale si può trasmettere il virus”, si legge nel rapporto. In generale nell'Ue il tasso di nuovi casi è in declino del 9% dal 2010, un trend che riguarda anche l'Italia, che nel 2019 ha censito circa 2500 casi di Hiv e 571 di Aids. La Penisola, assieme alla Danimarca, è l’unico Paese in cui più di metà dei nuovi sieropositivi ha più di 40 anni e la trasmissione avviene in misura uguale per contatti omosessuali ed eterosessuali.



Il possibile impatto della pandemia

"Questi dati - sottolinea Hans Kluge, direttore dell'Oms Europa - sono del 2019, e la domanda nel 2020 deve essere che effetto avrà la pandemia. Al momento il nostro messaggio è di proteggere i progressi dell'ultimo decennio continuando a dare priorità li test e ai trattamenti. Non possiamo permettere alla pandemia di rubarci un futuro senza Aids che è nelle nostre possibilità".