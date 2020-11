Patrick Quinn, morto di Sla noto attivista dell'Ice Bucket Challenge

Malato di Sclerosi Laterale Amiotrofica dal 2013, aveva contribuito a rendere virale la “sfida” a colpi di secchiate di acqua ghiacciata, partita nel 2014 come strumento di sensibilizzazione verso la Sla, ma diventata in pochi giorni un fenomeno social incontrollabile

Milioni di persone in tutto il mondo hanno accettato la sfida, lanciata negli Usa dalla Als Association, l’associazione americana che si occupa della ricerca per combattere la malattia, per provare per qualche istante gli effetti del blocco dei muscoli. Gli utenti hanno poi condiviso il proprio video online prima di fare una donazione alla ricerca medica e proporre la challenge ad amici e conoscenti.