Carenza di bombole d’ossigeno, Aifa: “Avviati interventi risolutivi”

L’Agenzia italiana del farmaco ha spiegato che in Italia l’ossigeno viene prodotto in quantitativi dieci volte superiori alla richiesta del territorio, dunque non c’è alcuna scarsità

L’emergenza coronavirus (segui la DIRETTA di Sky TG24) ha determinato un consumo maggiore delle bombole di ossigeno, portando a una carenza in alcune regioni. In una nota, l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha spiegato come intende affrontare il problema: “il confronto costante tra Aifa, Assogastecnici e Federfarma ha già permesso di avviare interventi risolutivi rispetto alle criticità riportate in alcune regioni sulla disponibilità dell’ossigeno gassoso. L’aumento rilevante dei consumi di ossigeno determinati dall’emergenza ha sicuramente avuto un impatto sulla rete distributiva, a dispetto della disponibilità reale dell’ossigeno, che viene prodotto in Italia in quantitativi dieci volte superiori alla richiesta del territorio”. Aifa ha aggiunto che il Comitato tecnico scientifico (Cts) sta prendendo in considerazione la possibilità di predisporre una scheda sull’uso dell’ossigeno, analoga a quelle definite con efficacia per i farmaci Covid, così da supportare un utilizzo responsabile dell’ossigenoterapia, che ottimizzi l’uso delle risorse in questa fase di difficoltà operativa.

Emergenza coronavirus - Sapio SpA - Fabbrica ossigeno - aumentata la produzione di ossigeno per la forte domanda dovuta all'emergenza covid-19