Aifa: “Nessuna carenza di ossigeno, ma mancano i contenitori”

Federfarma lancia un appello a tutti i cittadini: "Se hai a casa bombole di ossigeno che non usi, riportale in farmacia”. Per sensibilizzare la popolazione sul problema verrà avviata a breve una campagna di comunicazione promossa da Aifa, in collaborazione con Federfarma e Assogastecnici

"Non c'è nessuna carenza di ossigeno per le cure domiciliari di pazienti con problemi respiratori. Quello che manca sono i contenitori". Lo ha dichiarato l’Agenzia Italiana del Farmaco, facendo chiarezza su un problema evidenziato in un Tavolo di confronto avviato dall’Aifa con Federfarma e Assogastecnici, che riunisce le aziende che producono e distribuiscono gas speciali e medicinali, per assicurare le terapie necessarie a tutti i malati in assistenza domiciliare. "Le persone devono capire che non ha senso tenere a casa le bombole di ossigeno non utilizzate o vuote perché più favoriamo il turn over, più risolviamo il problema", ha precisato il presidente di Federfarma, Marco Cossolo. "Abbiamo mandato un'informativa alle farmacie chiedendo il tracciamento delle bombole in modo che dopo una settimana dalla consegna chiamino per riavere indietro il fusto. Anche le aziende si sono dette disponibili a ricaricare tutti contenitori che vengono restituiti”, ha concluso. Per sensibilizzare la popolazione sul problema verrà avviata a breve una campagna di comunicazione promossa da Aifa, in collaborazione con Federfarma e Assogastecnici.