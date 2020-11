Coronavirus, Vaia: "Cittadini applichino regole con rigore e serenità"

L’appello di Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, non solo ai cittadini ma anche alle istituzioni, che devono implementare la sanità sul territorio, e alla comunità scientifica, che dovrà consegnare “le armi” per contrastare il Covid-19

“Ce la faremo”. In giorni in cui in Italia si acuisce l’emergenza coronavirus, lascia un messaggio di speranza Francesco Vaia, il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma. Nel suo appello, parla di recuperare la “coesione” che l’Italia ha avuto durante il lockdown, ma anche di altre iniziative volte a contrastare il virus come il potenziamento degli strumenti a disposizione di Usca, medici di base e pediatri e l’utilizzo degli anticorpi monoclonali, finché non arriverà il definitivo vaccino.