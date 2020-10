Covid-19, verso accordo per tamponi rapidi da medici famiglia

Per decongestionare il sistema di testing e riuscire a individuare tempestivamente i nuovi contagi da coronavirus, presto sarà possibile sottoporsi ai tamponi rapidi nello studio dei medici di base.

Se il test sarà eseguito nello studio del professionista è prevista una remunerazione per i medici di base di 18 euro, che dovrebbe scendere a 12 euro se il tampone rapido sarà effettuato in una struttura delle asl. Il costo dei test sarà a carico dello Stato e non del paziente. Questo sarebbe quanto previsto dall’accordo, attualmente ancora in via di definizione, per i tamponi rapidi per il Covid-19 negli studi dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta. I sindacati dei medici sono stati convocati nel pomeriggio di oggi, 27 ottobre, dalla Sisac (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) per discutere sui termini dell’accordo.