Covid-19: Zangrillo: “Serve prudenza. Contrario al metodo della paura”

“Serve prudenza ma sono contrario al metodo della paura”. Questa è la posizione del professor Alberto Zangrillo, primario dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione Generale del San Raffaele, che in un’intervista al Corriere ha fatto il punto sulla situazione coronavirus in Italia, ricordando di aver sempre sostenuto che con il virus SARS-CoV-2 “dobbiamo imparare a convivere”. “Forse non ci siamo ancora riusciti”, precisa l’esperto. Commentando i numeri su Milano, dove i nuovi contagi sono passati da tremila a seimila in una sola settimana, toccando punte di 1.500 al giorno, Zangrillo dichiara: “Siamo in tempo per un’azione tempestiva. Non è una catastrofe. Dobbiamo mantenere lucidità d’azione”.