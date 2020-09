7/12 ©Getty

NO AI BAMBINI CON MENO DI 6 MESI - "Nei bambini di età inferiore ai 6 mesi - spiega il ministero della Salute - il vaccino antinfluenzale non è sufficientemente immunogenico e pertanto non conferisce una protezione sufficiente . Pertanto, l’immunizzazione con i vaccini influenzali attualmente disponibili non è autorizzata per l’uso o raccomandata per i bambini di età inferiore a 6 mesi"