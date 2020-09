Coronavirus, accordo Ue-Sanofi per 300 milioni di dosi di vaccino

Un nuovo accordo per il vaccino contro il coronavirus . E’ stato siglato tra la Commissione Europea ed i gruppi Sanofi, che ne ha dato notizia in una nota ufficiale , e GSK e consentirà ai Paesi membri dell’Ue di acquistare fino a 300 milioni di dosi del vaccino, sviluppato dalla joint venture tra la casa farmaceutica francese ed il partner britannico. Non è tutto perché Sanofi e GSK si sono anche impegnate a fornire una parte delle dosi di vaccino attraverso la collaborazione con Covax, la struttura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nata per consentire l'accesso universale al vaccino contro il coronavirus . Si tratta del secondo accordo firmato dall’Ue, dopo quello siglato con AstraZeneca e uno tra quelli che potrebbe chiudere prossimamente, visto che continuano i colloqui per formalizzare accordi con altre quattro compagnie attive nello sviluppo del prodotto: Johnson & Johnson, Curevac, Moderna e BioNtech.

Una "tappa fondamentale"

“Questo accordo finale conferma l'annuncio fatto il 31 luglio da entrambe le società e segna una tappa fondamentale nella protezione delle popolazioni europee contro il Covid-19”, spiega Sanofi. ll contratto, come detto, consentirà l'acquisto di un vaccino contro il coronavirus per tutti gli Stati membri dell'Unione europea (UE), che “potranno donare dosi riservandole ai Paesi a reddito medio e basso”. L'Unione Europea, scrive Sanofi nel comunicato, fornirà finanziamenti anticipati per supportare le capacità di produzione del vaccino di Sanofi e GSK sul suolo europeo. Le dosi dell'antigene e del vaccino finale saranno prodotte sfruttando i siti industriali di Sanofi e GSK in Belgio, Italia, Germania e Francia.

I progetti di Sanofi e GSK

Le due aziende hanno annunciato il lancio del loro studio clinico di Fase 1 e 2 a sostegno dello sviluppo del vaccino il 3 settembre. Uno studio di Fase 3 dovrebbe iniziare entro la fine del 2020 e l'approvazione normativa potrebbe essere richiesta nella prima metà del 2021. “Grazie all'accordo firmato oggi, Sanofi e GSK stanno aumentando la produzione dell'antigene e dell'adiuvante con l'intento di produrre complessivamente fino a un miliardo di dosi all'anno per aiutare a soddisfare la domanda elevata e urgente di vaccini in tutto il mondo”, spiega l’azienda francese. Tra l’altro Sanofi e GSK hanno recentemente firmato accordi con gli Stati Uniti dove hanno collaborazioni di lunga data con la Biomedical Advanced Research and Development Authority e anche con il governo del Regno Unito.