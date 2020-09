Coronavirus, secondo studio cinese gli anticorpi decadono dopo un mese

Lo hanno sostenuto i ricercatori della Scuola di Medicina della Nanjing University, monitorando la produzione degli anticorpi in 19 pazienti non gravi e in 7 in condizioni invece gravi, per la durata di sette settimane e dall'inizio della malattia

Gli anticorpi contro il coronavirus “diminuiscono significativamente” nel mese successivo alla dimissione dei pazienti dall'ospedale e dunque l'immunità al Covid-19 potrebbe durare soltanto 30 giorni nei soggetti guariti. E’ questo lo scenario proposto dai ricercatori della Scuola di Medicina della Nanjing University, in uno studio pubblicato sulla rivista " Plos Pathogens ", che potrebbe adesso far ancora più luce sulla comprensione delle risposte degli anticorpi al coronavirus, fornendo così informazioni fondamentali per lo sviluppo di trattamenti efficaci e di un vaccino contro la malattia.

Il monitoraggio della produzione di anticorpi

Per sostenere questa tesi, i ricercatori cinesi hanno condotto un lavoro di ricerca basato sul monitoraggio della produzione degli anticorpi in 19 pazienti non gravi e in 7 in condizioni invece gravi, per la durata di sette settimane e dall'inizio della malattia. Dai risultati è emerso come un paziente su cinque non abbia sviluppato anticorpi capaci di combattere il virus una volta dimesso dall'ospedale e che i livelli del sistema immunitario erano scesi, in maniera significativa, tra le tre e le quattro settimane successive alla fine della degenza, suggerendo così una vulnerabilità dei soggetti al coronavirus simile a quella evidenziata prima del contagio iniziale. Entrando nel dettaglio dello studio, i ricercatori della Scuola di Medicina della Nanjing University hanno riscontrato un'alta percentuale, pari all’80,7%, di pazienti guariti dal virus che ha mostrato prove di attività di anticorpi contro il Sars-CoV-2, pur a differenti livelli, mentre il residuo 19,3% non aveva alcuna immunità.

Le attività neutralizzanti dei sieri di convalescenza

Secondo i ricercatori, che come riporta l’Independent ritengono ancora “discutibile” la possibilità che i pazienti guariti possano essere suscettibili di reinfezione, lo studio ha cercato di sottolineare che le attività neutralizzanti dei sieri di convalescenza diminuiscono in modo significativo nel periodo compreso tra i 21 e i 28 giorni dopo la dimissione dall'ospedale. Nel loro lavoro di ricerca, i ricercatori cinesi hanno spiegato che "comprendere le risposte adattative in cui il corpo produce anticorpi che si legano specificamente al Sars-CoV-2 tra i pazienti con Covid-19 fornisce informazioni fondamentali per lo sviluppo di un trattamento efficace e di un vaccino preventivo". Questo studio, spiega ancora l’Independent, segue una ricerca condotta presso il King's College di Londra che ha scoperto che, mentre il 60% delle persone infette ha mostrato un livello efficace di anticorpi nelle due settimane successive al primo segno di sintomi, questo parametro è sceso a meno del 17% dopo tre mesi.