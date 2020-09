Coronavirus, Crisanti: no al fai-da-te, sopra 37 ragazzi a casa

Lo ha spiegato il microbiologo nel corso di un’intervista rilasciata a “Repubblica”. “La soglia per assentarsi dalle lezioni andrebbe abbassata a 37 gradi: per i ragazzi e i bambini, che si ammalano meno, fissarla a 37.5 non è adeguato”, ha detto l’esperto

La riapertura delle scuole, almeno in molte Regioni italiane, è ormai alle porte e uno dei nodi cruciali resta la misurazione della temperatura negli studenti. “E’ una cosa seria, non può essere delegata a otto milioni di famiglie. C’è chi la misura sulla fronte, chi nell'orecchio, chi sulla lingua, chi sotto l'ascella e per di più con termometri diversi". Sono queste le parole sul tema di Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell'Università di Padova, rilasciate nel corso di un’intervista al quotidiano “La Repubblica”. "E’ assurdo che siano le famiglie a misurare la febbre. Ognuno farà come vuole", ha detto il microbiologo, sottolineando che "c’è una questione di coerenza: se si tratta di una misura decisiva per la sorveglianza epidemiologica allora deve farla lo Stato, non i singoli cittadini in un caotico fai-da-te". Crisanti ha poi aggiunto che “la soglia per assentarsi dalle lezioni andrebbe abbassata a 37 gradi: per i ragazzi e i bambini, che si ammalano meno, fissarla a 37.5 non è adeguato”, ha detto.

Scuola - ©Ansa