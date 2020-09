Napoli, Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus

Non sarebbe asintomatico ed è positivo anche un suo familiare. Nei mesi scorsi, De Laurentiis aveva sofferto per una forma importante di polmonite

Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Coronavirus. Il presidente del Napoli ieri ha partecipato all'assemblea di Lega serie A all'hotel Hilton di Milano. Nei mesi scorsi, De Laurentiis aveva sofferto per una forma importante di polmonite. Sembrerebbe che anche un dirigente sia risultato positivo al Covid-19 e che abbia incontrato decine di persone durante il ritiro di Castel di Sangro.

Il mal di stomaco

Secondo quanto si apprende da fonti del Napoli, il presidente non aveva sintomi che potessero fargli pensare di essere positivo al Covid: avvertiva solo un leggero mal di stomaco che aveva attribuito a del pesce mangiato la sera prima. Il presidente, fanno notare le fonti azzurre, è molto attento alle proprie condizioni fisiche e se avesse avvertito sintomi non avrebbe mai intrapreso un viaggio in nave e aereo da Capri a Milano e ritorno nella stessa giornata come invece ha fatto. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEL CONTAGIO - LA SITUAZIONE IN CAMPANIA)

Lega serie A: "In Assemblea rispettati protocolli"

Da parte sua, la Lega fa sapere che durante l'assemblea non era indispensabile indossare la mascherina perché sono stati rispettati i protocolli anti Covid e il distanziamento sociale. De Laurentiis ha pranzato ieri con altri presidenti dei club di serie A. E non ha usato la mascherina mentre parlava con i giornalisti al termine della riunione all'uscita dall'albergo.