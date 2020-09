Coronavirus, scoperto meccanismo che scatena infiammazione nei bambini

I risultati della ricerca “Cactus - Immunological studies in children affected by Covid and acute diseases”, pubblicati sulle pagine della rivista specializzata Cell , aprono la strada a test specifici per la diagnosi precoce e allo sviluppo di nuovi trattamenti mirati.

I risultati della ricerca

approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie di oggi. DIRETTA

Nello specifico, i ricercatori hanno rivelato nei bimbi positivi al coronavirus che hanno sviluppato MIS-C una maggiore presenza di auto-anticorpi rispetto ai coetanei affetti da Kawasaki. Si tratta di anticorpi diretti contro specifiche porzioni di tessuto cardiaco (o sostanze proprie dell’organismo stesso), che potrebbero provocare il danno vascolare e cardiaco caratteristico della MIS-C.

Dallo studio è anche emerso che i bambini con coronavirus presentano una particolare tipologia di linfociti T (sottotipo di globuli bianchi deputati alla difesa dell’organismo), con funzione immunitaria alterata rispetto ai bimbi affetti dalla malattia di Kawasaki. Questa differenza giocherebbe un ruolo chiave nello sviluppo dell’infiammazione e nella produzione di auto-anticorpi diretti contro il cuore.

"Questi risultati rappresentano un'importante scoperta anche per scegliere in maniera più accurata e basata su evidenze scientifiche i protocolli per la cura dell'infiammazione sistemica correlata all'infezione da Sars-CoV2 e malattia di Kawasaki", ha dichiarato Paolo Palma, coordinatore dello studio e responsabile di Immunologia clinica e Vaccinologia del Bambino Gesù. Dalle ricerca, come specificato dagli esperti in una nota, "emerge l'indicazione di trattare con immunoglobuline ad alte dosi per limitare l'effetto degli auto-anticorpi, con anakinra (un principio attivo immunosoppressivo che blocca i recettori dell'interleuchina-1, IL-1) e con cortisone i bambini con Mis-C in una fase precoce per bloccare l'infiammazione secondaria a danno dei vasi". Viene invece sconsigliato nei pazienti pediatrici “l’utilizzo di tocilzumab (anti-IL6) e di farmaci bloccanti Tnf-a". Infine, per i bambini affetti da Kawasaki, i risultati dello studio “suggeriscono per la prima volta la potenziale efficacia di un farmaco che blocca l'IL-17 (secukinumab) per controllare l'infiammazione alla base di questa malattia".