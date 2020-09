Coronavirus, esperti: “Rara trasmissione da bambino a adulto”

In un nuovo articolo pubblicato su JAMA Pediatrics, l’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid) tranquillizza insegnanti e genitori in occasione della riapertura delle scuole, ribadendo l’importanza delle misure igieniche e di distanza fisica per la prevenzione dei contagi da coronavirus

"Nelle prime settimane di emergenza da SARS-CoV-2 si presumeva che i bambini potessero essere, come precedentemente dimostrato per

l'influenza, tra le principali cause di diffusione della malattia. Gli studi, però, ci hanno permesso di dimostrare che non è affatto così e la riapertura degli istituti scolastici non costituisce un pericolo per la salute globale”. È questa la posizione dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid), che in un nuovo articolo pubblicato su JAMA Pediatrics tranquillizza insegnanti e genitori in occasione della riapertura delle scuole, ribadendo l’importanza delle misure igieniche e di distanza fisica per la prevenzione dei contagi da coronavirus (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA).

Esperti WAidid: “Rara trasmissione da bambino a adulto”

Gli esperti nel documento, sulla base dei risultati emersi da diversi studi del settore, sottolineano come la maggior parte delle ricerche sembra rafforzare l’idea che i bimbi non ricoprano un ruolo di rilievo nella circolazione del nuovo coronavirus. In particolare, citando i risultati emersi da studi epidemiologici condotti sui più piccoli, sostengono che “il rischio di diffusione dell'infezione da coronavirus da bambino a bambino è basso e che è rara la trasmissione da bambino a adulto”.

"Se a contatto con il nuovo coronavirus, l'80 per cento dei bambini non manifesta alcun sintomo e la bassa carica virale presente in questi casi non incide significativamente sull'andamento della pandemia", ha spiegato Susanna Esposito, presidente WAidid e professore ordinario di Pediatria all'Università di Parma. Nell’articolo gli esperti precisano che, secondo quanto emerso dagli ultimi studi di settore, i bambini avrebbero una suscettibilità alle infezioni dimezzata rispetto agli adulti e che svilupperebbero sintomi in circa il 20% dei casi rispetto all'80% dei più grandi.