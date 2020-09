Scuola: Iss, parte la formazione per il responsabile Covid

Un percorso formativo per insegnanti, personale scolastico e professionisti sanitari ideato per monitorare e gestire possibili casi di Covid-19 nelle scuole . È questa l’iniziativa nata grazie alla collaborazione fra l ’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e Ministero dell’Istruzione che intende accompagnare gli istituti scolastici nell’attuazione delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. Si tratta del documento tecnico che è stato messo a punto proprio dall’Iss e dal Ministero della Salute, quello dell’Istruzione, da Inail, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna, approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni, come si legge nel comunicato ufficiale.

L’obiettivo del percorso formativo, che si svolgerà online, sarà quello di fornire un supporto operativo agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti o confermati di Covid-19, oltre che quello di attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. La formazione, spiega l’Iss, è proposta attraverso due corsi gratuiti che saranno disponibili fino al 15 dicembre 2020, fruibili sulla piattaforma EDUISS (https://www.eduiss.it) e che potranno ospitare fino 70 mila partecipanti, con possibilità eventuale di estensione.

I due corsi gratuiti proposti

Il tempo previsto per la fruizione di ciascun corso è di 9 ore e prevede il rilascio di 11,7 crediti ECM: i partecipanti potranno accedere liberamente alla piattaforma nelle 24 ore, previa registrazione e iscrizione al corso stesso. Dei due corsi, in particolare, il primo, dedicato al personale scolastico ed educativo, è riservato alle figure professionali della scuola scelte per svolgere il ruolo di referente scolastico Covid-19. “Ai partecipanti che avranno completato tutte le attività previste e superato il test a scelta multipla di valutazione finale sarà rilasciato l'attestato di partecipazione”. Segnala l’Istituto Superiore di Sanità. Il secondo corso, invece, riservato a professionisti sanitari, è riservato al personale dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) deputato a svolgere la funzione di referente Covid-19 per l'ambito scolastico. Possono accedervi anche i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i componenti delle unità speciali di continuità assistenziale. “Il metodo didattico utilizzato è attivo ed è basato sui principi dell'apprendimento per problemi in cui i singoli partecipanti si attivano attraverso la definizione di propri obiettivi di apprendimento e la soluzione di un problema, ispirato al proprio contesto professionale. La formazione sarà svolta interamente a distanza, in modalità asincrona”, spiega l’Iss.