Infarto, cambiano le linee guida grazie ad uno studio italiano

La ricerca, condotta in 30 centri d'eccellenza in tutta Italia e riguardante circa 1.500 pazienti, ha fatto emergere come siano indispensabili una coronarografia tempestiva e la somministrazione della compressa anticoagulante ma solo se serve davvero e non in ogni caso

Una coronarografia tempestiva, una procedura di tipo invasivo che consente di visualizzare direttamente le arterie coronarie che distribuiscono sangue al muscolo cardiaco e la compressa anticoagulante solo se serve, ma non in ogni caso. Sono queste alcune delle nuove linee guida che cambiano, rispetto al passato, nel trattamento della forma più comune di infarto, quella in cui l'arteria non è completamente ostruita. Le nuove proposte sono emerse grazie ad uno studio tutto italiano, pubblicato sulla rivista scientifica “Journal of the American College of Cardiology”.