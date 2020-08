Covid-19, salgono i casi. Fondazione Gimbe: “Tenere alta la guardia”

I numeri nel dettaglio

Il monitoraggio della Fondazione Gimbe durante la settimana del 29 luglio-4 agosto ha attestato un trend in progressivo aumento dei nuovi casi. Sostanzialmente stabili i numeri dei pazienti in terapia intensiva (41 contro 40), mentre si assiste a un ulteriore lieve aumento di quelli ricoverati con sintomi, che passano da 749 a 761. Si sono registrati 48 nuovi decessi (+0,1%). I tamponi totali eseguiti sono 21.415 in più, ma 1911 in meno quelli diagnostici (-1%). “Si conferma la necessità – prosegue Cartabellotta - di aderire ai comportamenti raccomandati: dal distanziamento sociale all'uso della mascherina negli ambienti pubblici al chiuso e all'aperto dove non è possibile mantenere la distanza minima di un metro, al divieto di assembramenti. Alla vigilia del nuovo Dpcm il Governo non può non tenere conto di questi dati nel dettare le regole per le prossime settimane (o mesi)”. “Le autorità sanitarie – conclude - devono potenziare la sorveglianza epidemiologica, sia per identificare e circoscrivere i focolai, sia per individuare tempestivamente i casi di importazione dall'estero potenziando il testing rapido nei principali hub di ingresso nel Paese”.

La situazione regione per regione

Anche nella settimana presa in analisi si è osservata una notevole variabilità regionale. La riduzione complessiva di 281 nuovi casi rispetto alla settimana precedente, varia dai -62 casi dell'Emilia-Romagna ai -7 della Valle D'Aosta. Le restanti 14 regioni registrano un aumento. Importante quello del Veneto: +226. Nelle altre zone d’Italia si va dai +41 della provincia autonoma di Bolzano ai +6 di Liguria e Umbria.