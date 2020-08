Farmaci, rapporto OsMed: cresce del 7% la spesa dei cittadini italiani

Aumenta del 6,6% la spesa per i farmaci di fascia C, quelli a carico del cittadino: nel 2019 gli italiani hanno ne hanno acquistati per 5,7 miliardi di euro

Complessivamente nel 2019 gli italiani hanno speso 5,7 miliardi di euro per i farmaci di fascia C, quelli a carico del cittadino, con un aumento del 6,6%, di cui oltre la metà per medicinali acquistati con ricetta. Lo dice il rapporto OsMed presentato martedì 4 agosto dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), che illustra i dati di consumo e di spesa dei medicinali in Italia dettagliati per età e genere, regioni e categorie terapeutiche. In totale, la spesa farmaceutica territoriale, pubblica e privata, è stata pari a 21,1 miliardi di euro con un incremento rispetto all'anno precedente dell'1,6%. Benzodiazepine, contraccettivi e farmaci utilizzati per la disfunzione erettile si confermano i prodotti a maggiore spesa.