Le mascherine fanno male alla salute? L'esperimento di un medico

Come si misura il livello di ossigeno nel sangue?

approfondimento

Per misurare il livello di ossigeno nel sangue è possibile utilizzare un saturimetro (noto anche come ossimetro). Durante i mesi del lockdown, questo strumento è diventato quasi introvabile, in quanto molte persone l’hanno acquistato per individuare tempestivamente un’eventuale dispnea, uno dei sintomi del Covid-19 (segui la DIRETTA di Sky TG24). Ciò, come avvenuto anche per le mascherine e gel igienizzanti, ha determinato anche un notevole incremento dei prezzi, soprattutto sulle piattaforme online. Per utilizzare un saturimetro, è sufficiente applicare una specie di “pinzetta” all’ultima falange del dito di un paziente o, in alcuni casi, al lobo dell’orecchio. Sul display del dispositivo, di solito a cristalli liquidi, vengono visualizzati i risultati ottenuti. Come accennato, tutti i valori superiori al 96% vengono considerati normali, mentre quelli compresi tra il 90 e il 95% indicano una condizione di parziale assenza di ossigeno (un campanello d’allarme che è bene non ignorare) e quelli pari o inferiori all’85% sono associati a una grave forma di ipossia. Oltre all’emoglobina legata all’ossigeno, alcuni modelli consentono di rilevare anche la frequenza cardiaca e l’intensità della pulsazione.