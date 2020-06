7/12 ©Fotogramma

Nell'estate del 1918, i numeri del contagio della Spagnola scendono, per poi però risalire. Ci sarà anche una terza ondata, ma meno letale della seconda. La malattia non scomparirà mai del tutto, ma diventerà via via meno aggressiva. Nella foto: agenti di polizia con mascherine per proteggersi dal virus, 1918