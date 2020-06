Coronavirus, Regno Unito: scontro tra scienziati sui test sierologici

14 accademici in una lettera aperta pubblicata sul Bmj mettono in discussione l’affidabilità di questo particolare metodo diagnostico. I colleghi, in risposta, rimproverano loro di aver sottovalutato il valore dei test a prescindere dalle certezze sull'immunità acquisita

Nel Regno Unito, dopo l’approvazione dell’uso dei test sierologici da parte del Governo, per tracciare una mappa il più accurata possibile dei contagi pregressi sull'isola, si è acceso il dibattito tra gli esperti del settore. Questo particolare metodo diagnostico, che si affianca all’ormai noto tampone, consente di rivelare la presenza nel sangue di anticorpi sviluppati contro il virus Sars-Cov-2, “ma non risulta ancora in grado di verificare l'immunità prolungata”, come sottolineato da 14 accademici in una lettera aperta pubblicata sul British Medical Journal (Bmj), in cui mettono in discussione l’affidabilità di questi test.