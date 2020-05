Coronavirus, Ft: 37.000 morti accertate nel Regno Unito

Il Paese è il secondo al mondo per numero di decessi (preceduto solo negli Stati Uniti) e il primo in Europa in rapporto alla popolazione, seguito da Italia, Belgio e Spagna

A causa della pandemia di coronavirus Sars-CoV-2 (segui la DIRETTA di Sky TG24), nel Regno Unito si è verificato un forte incremento della mortalità rispetto alla media degli ultimi cinque. È quanto emerge dai dati ufficiali forniti dal governo di Boris Johnson e dal confronto che il Financial Times ha tracciato con altri 18 Paesi. Con 37.5000 morti per Covid-19 accertati con il tampone, il Regno Unito è la seconda Nazione al mondo per numero di decessi (preceduta solo dagli Stati Uniti) e la prima in Europa in rapporto alla popolazione, seguita da Italia, Belgio e Spagna.

I dati forniti dall’Ons

Ancora diversi i numeri dell’Ons (Office for National Statistics). I dati dell’equivalente britannico dell’Istat indicando che il differenziale dei decessi ha toccato quota 60.000 al 15 maggio: nel 76% dei casi (circa 46.000 persone) il Covid-19 è indicato come causa certa o probabile. Su questo fronte il Regno Unito pare collocarsi davanti a Stati Uniti, Spagna e Italia anche in rapporto alla popolazione.

La bufera su Dominic Cummings

Mentre il bilancio della pandemia continua ad aggravarsi, nel Regno Unito continua a far discutere la vicenda legata a Dominic Cummings, il consigliere di Boris Johnson accusato di aver violato il lockdown imposto dal coronavirus per portare il figlio da alcuni parenti a centinaia di chilometri da Londra. Il tutto mentre aveva sintomi di Covid-19. Il braccio destro del Primo Ministro si è difeso dalle accuse, dichiarando più volte di aver “fatto la cosa giusta”. La scelta di Johnson di schierarsi dalla sua parte non è stata ben accolta: oltre ai media e alle opposizioni, anche alcuni deputati della stessa maggioranza hanno chiesto le dimissioni di Cummings. Contro il consigliere si sono schierati anche dei funzionari di polizia, un paio di vescovi e vari consulenti scientifici che guidano il governo nella scelta delle politiche da adottare per contenente l’epidemia.