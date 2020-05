Cistite, gli esperti segnalano un eccessivo uso degli antibiotici

L’infiammazione, in genere associata ad un'infezione batterica, colpisce in media una donna su due. A sottolinearlo è stata la Fondazione Italiana Continenza che ha lavorato per integrare le linee guida riguardanti cure e trattamento della patologia

La cistite è un'infiammazione della vescica, in genere associata ad un'infezione batterica. Più raramente a scatenarla possono essere l'assunzione di farmaci o molecole irritanti come prodotti per l'igiene intima o gel spermicidi. In genere non è pericolosa per la salute, a meno che l'infezione non si estenda ai reni. Di solito è sostenuta da germi che popolano l'ultimo tratto dell'intestino e, in molti casi, il batterio protagonista dell’infiammazione è l'Escherichia Coli. Si tratta, nello specifico, di un disturbo di cui soffre una donna su due, come sottolineato dalla Fondazione Italiana Continenza (Fic), che ha presentato un documento che integra le linee guida di trattamento della cistite. Uno degli aspetti evidenziati dagli esperti riguarda l’eccessivo utilizzo di antibiotici che, nella cura, rischia però di risultare inefficace.