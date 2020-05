Vaccino influenza, raccomandazione anche per bimbi e over 60 al vaglio

Il ministero della Salute starebbe valutando la possibilità si estendere la raccomandazione per la vaccinazione anche ai più piccoli e ai soggetti con età superiore ai 60 anni, oltre che agli operatori sanitari delle Rsa, per la stagione influenzale 2020-21. In tempi brevi dovrebbe essere emanata una nuova circolare

Per la stagione 2020-2021, il vaccino antinfluenzale potrebbe essere raccomandato anche a tutti i bambini di età compresa tra gli zero e i sei anni e agli over 60, oltre che agli operatori sanitari delle Rsa. È l’ipotesi in valutazione da parte del ministero della Salute, che sarebbe attualmente al lavoro su una nuova circolare sulle vaccinazioni per l’influenza stagionale, che dovrebbe essere emanata in tempi brevi.

Vaccino antinfluenzale: per chi è raccomandato

Attualmente, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente agli individui che, nel caso in cui dovessero contrarre l’influenza, correrebbero un rischio maggiore di andare incontro a complicanze, e agli over 65. Possono vaccinarsi gratuitamente i soggetti con età superiore ai 65 anni, le donne che all’inizio della stagione influenzale si trovano nel secondo e terzo mese di gravidanza, i pazienti ricoverati presso le strutture per lungodegenti e coloro che sono affetti da patologie che aumentano la probabilità di complicanza, quali le malattie croniche dell’apparato respiratorio, l’insufficienza renale e i tumori.