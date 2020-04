In questo periodo di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia di Covid-19 (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA) l’igiene personale e degli ambienti in cui si vive assume un’importanza ancora più rilevante.

Sul portale ufficiale del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità gli esperti hanno divulgato un poster in cui sono indicati semplici e utili consigli su come utilizzare in sicurezza detergenti, disinfettanti, igienizzanti, utili per eliminare germi e batteri dalle superfici.

Il primo suggerimento è quello di seguire alla lettera le istruzioni riportate sulle etichette dei prodotti che si utilizzano per la pulizia. È inoltre importante non mescolare più prodotti insieme: dall’unione di più detergenti non si ottiene un disinfettante più efficace. Gli esperti suggeriscono di arieggiare frequentemente i locali per favorire la dispersione delle sostanze volatili, talvolta presenti nei prodotti detergenti, che possono provocare irritazione e tossicità. Soprattutto in caso di presenza di minori, è inoltre fondamentale non lasciare i prodotti incustoditi.

I consigli dell’Iss

Non mescolare più prodotti insieme

Per usare in sicurezza disinfettanti, igienizzanti o detergenti è importante non mescolarli tra loro, magari mossi dall’intento di realizzarne uno più potente.

L’unione di più detergenti può esporre a gravi rischi di intossicazione.

“Non fate gli apprendisti stregoni! Correte il rischio di esporre voi e i vostri cari a prodotti pericolosi che si formano durante la miscelazione, comportando gravi rischi di intossicazione”, scrivono gli esperti dell’Iss sul poster dedicato alla pulizia degli ambienti.

Arieggiare bene i locali

Come anticipato precedentemente, spesso i prodotti utilizzati per la disinfezione contengono sostanze volatili che possono provocare irritazione e tossicità. È quindi importante arieggiare i locali dopo l’utilizzo di disinfettanti, igienizzanti o detergenti.

Fare attenzione all’etichetta

Prima di usare un prodotto detergente è importante leggere con attenzione le istruzioni indicate e attenersi a quanto scritto per il suo utilizzo.

“Gli adulti faranno la guida ai più piccoli che ancora non sanno leggere le etichette dei prodotti. Divertitevi a ripassare con loro il significato dei simboli (“pittogrammi”) riportati sulle confezioni che indicano le caratteristiche di pericolo dei prodotti”, consigliano gli esperti.

Non lasciare prodotti detergenti incustoditi

Gli esperti raccomandano, inoltre, di non lasciare i prodotti incustoditi soprattutto in presenza di minori.

“In questo periodo i vostri figli hanno tutto il tempo per esplorare e venirne in contatto! Gli studi epidemiologici dimostrano che nei periodi in cui i bambini stanno di più a casa, perché in vacanza, il rischio di intossicazione aumenta!”, spiega l’isa sul poster dedicato alla pulizia degli ambienti.