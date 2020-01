Ikea ritira dal mercato il bicchiere da viaggio Troligtvis

Ikea ha ritirato dal commercio il bicchiere da viaggio Troligtvis, contrassegnato dalla dicitura “Made in India” perché potrebbe rilasciare sostanze chimiche in quantità superiori ai limiti stabiliti. In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, l’azienda invita chi ne è in possesso a non utilizzare il prodotto interessato dal ritiro e a presentarsi in uno dei suoi punti vendita per richiedere il rimborso o il cambio con altri prodotti. Hanno diritto al rimborso anche i clienti che non sono in possesso dello scontrino fiscale.

Motivi del ritiro

Ikea, sul sito ufficiale nella sezione dedicata agli avvisi e ai richiami, spiega ai clienti di aver ricevuto i risultati di alcuni test che indicano che il bicchiere da viaggio Troligtvis riportante la dicitura “Made in India” potrebbe liberare livelli di dibutilftalato (DBP) superiori ai limiti stabiliti. “Da molti anni Ikea ha deciso di bandire l’uso dei ftalati dai prodotti destinati al contatto con gli alimenti e quindi ha bloccato immediatamente la vendita dei bicchieri da viaggio, avviando al tempo stesso un’indagine”, spiega l’azienda nel comunicato. L’indagine prontamente avviata dall’azienda svedese al momento della ricezione dei risultati delle analisi, ha confermato quanto emerso dai test. A tal prossimo Ikea ha predisposto prontamente il ritiro dal commercio del prodotto, in vendita da agosto 2019, nonostante “il rischio di effetti negativi immediati sulla salute sia molto basso”. “La sicurezza dei prodotti è fondamentale per Ikea. Tutti i prodotti Ikea vengono costantemente testati e devono rispettare le norme e le leggi vigenti, oltre che i requisiti interni dell’azienda stessa”, spiega l’azienda nella nota dedicata al richiamo.

I bavaglini Matvra ritirati dal mercato per rischio soffocamento

In un precedente avviso, pubblicato dall’azienda svedese sul sito ufficiale, Ikea ha avvertito gli utenti riguardo il ritiro dal commercio del bavaglino Matvra nella versione blu e rossa per rischio di soffocamento. In questo caso, il motivo del ritiro è legato a un problema al bottone del prodotto che potrebbe staccarsi se tirato fortemente dal bambino.

“La sicurezza dei clienti è la massima priorità per Ikea e per questo motivo abbiamo deciso di ritirare il bavaglino Matvra blu/rosso 2 pezzi, come misura precauzionale”, ha spiegato l'azienda nella nota. Non sono interessati al ritiro i bavaglini Matvra nelle versioni con motivi frutta e verdura o verde e giallo.