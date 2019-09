Ikea festeggia i 30 anni in Italia: "Presto saremo a Milano"

Era il 1989 quando Ikea metteva piede per la prima volta in Italia, aprendo il primo store a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano. A 30 anni da quell'evento, l'azienda svedese festeggia il traguardo con l'iniziativa '30 anni di Ikea in Italia', appuntamento milanese per celebrare l'anniversario della storia italiana del marchio icona del design.

Le parole del country retail manager di Ikea Italia

"La scatola blu è stata un grande sogno - ha spiegato Asunta Enrile, country retail manager di Ikea Italia -. Cinisello Balsamo nel 1989 fu il nostro primo passo e fu coraggioso perché l'Italia è la patria del design. Ma da allora è stata una storia d'amore con l'Italia, che è molto importante per vendite ma anche perché siamo il terzo maggiore fornitore. Dagli italiani - ha aggiunto Enrile - abbiamo capito che per molti di loro lo spazio è una sfida, ma non molti dormivamo col piumino, usavano le coperte, mentre adesso lo usano. Quindi c'è stata una condivisione".

La strategia di Ikea

Il colosso svedese ha da poco inaugurato una strategia che punta ad aperture anche nei centri cittadini. A Roma "abbiamo aperto l'ultimo una settimana fa, abbiamo iniziato da lì, ma sicuramente verremo presto a Milano", ha concluso il country retail manager.