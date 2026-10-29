Esiste davvero una "faccia da ferritina" (bassa)? Parola agli esperti

La "ferritin face" è diventato un trend su TikTok in cui le persone segnalano alcuni indicatori che possono rilevare una carenza i ferritina nel sangue: occhiaie, pelle bianca o grigiastra, labbra secche. Ma quanto c'è di vero? ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Si può capire se si ha una carenza di ferro semplicemente guardandosi allo specchio? Secondo un nuovo trend diventato virale su TikTok e Instagram, sì. Si chiama ferritin face, letteralmente “faccia da ferritina”, e indica una serie di caratteristiche fisiche che sarebbero associate a livelli troppo bassi di ferro: occhiaie marcate, pelle pallida o grigiastra, labbra secche e un aspetto generalmente stanco. Ma quanto c'è di vero? Secondo gli esperti, alcuni di questi segnali possono effettivamente accompagnare una carenza di ferro, ma da soli non permettono di diagnosticarla.

Cosa è la ferritina? La ferritina è una proteina che immagazzina il ferro nell'organismo. I suoi livelli nel sangue permettono di valutare le riserve disponibili, fondamentali per numerose funzioni, tra cui la produzione dei globuli rossi. Quando la ferritina è bassa, significa generalmente che le riserve di ferro si stanno esaurendo. Questo può provocare sintomi come stanchezza, debolezza, difficoltà di concentrazione e ridotta resistenza agli sforzi, e in alcuni casi possono comparire anche perdita di capelli e fragilità delle unghie. Approfondimento Peste polmonare, bubbonica e setticemica: i sintomi e le differenze