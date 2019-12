Sigarette, presto negli Usa saranno vietate ai minori di 21 anni

Stretta sulle sigarette negli Stati Uniti: presto la vendita dei prodotti a base di tabacco sarà vietata ai minori di 21 anni. Dopo essere stato approvato dal congresso Usa e dal senato, il provvedimento è stato incluso nella legge di bilancio recentemente firmata dal presidente Donald Trump. Il bando, che entrerà in vigore nel corso del 2020, riguarderà anche le sigarette elettroniche e aumenterà l’età minima per l’acquisto di prodotti a base di tabacco dai 18 ai 21 anni. Entro alcuni mesi l’intera nazione seguirà l’esempio dei 19 Stati e delle oltre 500 città che hanno già adottato questa soluzione, apparentemente in grado di mettere d’accordo sia i Repubblicani che i Democratici. In passato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si era dichiarato favorevole all’aumento del limite di età e negli ultimi mesi la sua amministrazione è stata invitata più volte ad agire per ridurre l’utilizzo delle sigarette elettroniche tra i più giovani.

Le reazioni al bando

La preoccupazione di varie associazioni che tutelano la salute dei consumatori è che il provvedimento possa essere usato dall’industria del tabacco per evitare il blocco alle vendite delle sigarette aromatizzate. Il senatore delle Hawaii Brian Schatz è maggiormente ottimista nei confronti del bando, da lui definitivo una grande vittoria per la salute pubblica. “Portare a 21 anni l’età minima per l’acquisto di sigarette normali ed elettroniche proteggerà i nostri figli e salverà delle vite”. Per altri politici statunitensi, oltre all’incremento dell’età minima sarebbero necessari altri deterrenti, come un aumento delle tasse sui prodotti contenenti tabacco.

Autorizzate due sigarette a basso contenuto di nicotina

Un’altra novità riguarda la recente autorizzazione di due nuove sigarette contenenti quantità inferiori di nicotina: potrebbero aiutare i fumatori adulti a ridurre la loro dipendenza. Da alcuni studi condotti dalla Food and Drug Administration, infatti, emerge che l’utilizzo di questo prodotto porta i tabagisti a ridurre il numero di sigarette fumate nell’arco della giornata.