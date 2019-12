Dicembre è un mese ‘sedentario’ per la maggior parte degli italiani: il 71% della popolazione della Penisola preferisce rinviare gli allenamenti oltre le feste natalizie.

Questo è il quadro emerso dalla ricerca dell’associazione NutriMente, promossa da GetFIT e realizzata in vista della pubblicazione del libro "50 scuse per non andare in palestra". Lo studio, grazie al monitoraggio online, ha valutato le abitudini di un campione composto da 2mila italiani di età compresa tra i i 18 e 40 anni.

È emerso che solo il 29% dei partecipanti ha intenzione di allenarsi nel mese in corso e che la restante parte intende smaltire i chili di troppo ‘guadagnati’ con le tradizionali abbuffate natalizie dall’inizio del prossimo anno.

Gli italiani hanno costanza in palestra?

Dal sondaggio è emerso che la maggior parte degli italiani (il 47%) non segue alla lettera le indicazioni e gli allenamenti fissati dal personal trainer. Inoltre, il 29% dei partecipanti ha confessato di essere spesso distratto durante gli allenamenti, soprattutto a causa dell’eccessiva stanchezza dopo il lavoro (42%) o per aver fatto le ore piccole con gli amici.

Tra le scuse per non allenarsi, il 73% ha dato la colpa della propria pigrizia alla mancanza di tempo e buona parte del campione alla stanchezza. Altri partecipanti hanno risposto di non voler lasciare in solitudine per troppo tempo il proprio amico a quattro zampe.

Quando interrogato sulle diverse modalità per rimettersi in forma, il 35% del campione ha espresso una preferenza verso gli allenamenti in palestra, il 29% al calcetto con gli amici e il 21% ha confessato di preferire una sana corsa all’aperto.

Perché gli italiani vanno in palestra?

Un altro dato interessante, emerso dal sondaggio, riguarda i motivi che spingono gli italiani ad iscriversi in palestra. La maggior parte (il 43%) lo fa solo ed esclusivamente per fini estetici, il 23% per restare in salute, il 16% per sfogare lo stress e il 14% per conoscere nuove persone.

Come prevedibile, buona parte degli italiani (il 41%) comincia a frequentare la palestra a inizio dell’anno, il 36% si iscrive in vista del periodo estivo e solo il 20% si allena regolarmente durante tutto l’anno.