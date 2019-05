L’Italia è un paese di sportivi: i numeri del mercato del fitness

L’Italia è un paese di sportivi.

Sono 18 milioni gli italiani che ogni anno frequentano i luoghi di fitness, come le palestre, i centri benessere, i centri termali e le spa.

Un numero particolarmente alto che colloca la penisola al secondo posto in Europa nella classifica dei paesi con più sportivi, in coda alla Germania.

La passione per lo sport e il fitness, tenendo conto solo delle attività non agonistiche, genera annualmente in Italia un giro d’affari pari a circa 10 miliardi di euro.

La classifica delle regioni Italiane con più sportivi

In Italia la regione con un maggior numero di appassionati di Fitness è la Lombardia, dove gli sportivi sono il 19% degli abitanti. Al secondo posto in classifica c’è il Veneto (11%), seguito dall’Emilia-Romagna e dal Lazio, dove la percentuale di sportivi è al 10%. Fuori dal podio la Toscana (8%), la Campania (6%), la Puglia e la Sicilia (entrambe al 4%).

I numeri del mercato del fitness in Italia

In Italia ogni anno è di circa 2 miliardi di euro la spesa per il turismo legato al wellness, ovvero le gite in zone particolarmente ricche di centri benessere e termali, quali Trentino-Alto Adige, Toscana, Umbria e Veneto.

In generale, prendendo in considerazione qualsiasi genere di attività legata al fitness, gli Italiani spendono annualmente 22 miliardi di euro per tenersi in forma.

Nell’intera penisola sono presenti in totale 8.114 strutture per il fitness, dalle palestre ai centri sportivi. Questo dato emerge dall’ultimo censimento effettuato a fine 2017 e colloca l’Italia al primo posto in Europa nella classifica dei paesi in cui le attività di fitness sono più diffuse. Nella penisola lo sport genera annualmente un giro d’affari complessivo pari a 26,3 miliardi di euro, superiore anche a quello degli Stati Uniti (23,3 miliardi).

Si tratta di un settore florido che rappresenta anche una grande opportunità lavorativa: solo nella penisola italiana ci sono più di 120mila professionisti di fitness. Parlando di numeri, il tasso medio di occupazione dei giovani laureati in scienze motorie è pari a circa il 75% e sale al 94,1% nei 12 mesi successivi al conseguimento del titolo.

Questi temi legati allo sport saranno affrontati ampiamente nel corso del RiminiWellness, in programma dal 30 maggio al 2 giugno, una grande kermesse dedicata al fitness, al benessere, al business, allo sport, alla cultuta fisica e alla sana alimentazione.