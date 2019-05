Al via la Move Week, la settimana europea del movimento

Il 27 maggio è il giorno di inizio dell’ottava edizione della Move Week, la settimana europea del movimento.

L’iniziativa internazionale, sostenuta dall’Isca (International Sport and Culture Association), ha come obiettivo quello di promuovere lo sport e il movimento a ogni età.

Per l’occasione sono in programma una serie di eventi e iniziative in tutta Europa, Italia compresa.

Gli obiettivi della Move Week: il più grande evento per la promozione del movimento in Europa

La Move Week il più grande evento per la promozione del movimento e dei suoi benefici in termine di salute in Europa.

"Move Week è un'iniziativa internazionale coerente con quanto indica l'Agenda Onu 2030 rispetto al target dedicato allo sport”, spiega Vincenzo Manco, presidente nazionale dell'Unione italiana sport per tutti (Uisp).

L’iniziativa mira, entro il 2020, ad accrescere del 20% il numero della popolazione con uno stile di vita attivo e intende promuovere la cultura del movimento e dello sport con l’obiettivo di rilanciare “i valori fondativi della costruzione europea per garantire uguaglianza e giustizia sociale”.

“Lo sport è riconosciuto come attore importante per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a pace, inclusione sociale e salute”, spiega Manco.

Si tratta, dunque, di progetto che parte dai valori dello sport per veicolare un messaggio molto più ampio, che, come ricorda Manco, vuole essere un segnale indirizzato a tutte le forze politiche europee.

Iniziative in Italia: in programma 230 eventi in 65 città

In Italia, la settimana del movimento è promossa e finanziata dall’Uisp, grazie anche al sostegno dell'Anci e del Ministero della Salute. In tutta la penisola sono in programma più di 230 eventi sportivi che interesseranno 65 città e sono organizzati da società sportive del territorio, volontari, associazioni, Aziende Sanitarie locali e Istituti scolastici. Un ricco calendario che comprende eventi per tutte le età e per tutti i livelli di preparazione fisica: dalle camminate al trekking urbano, dalle biciclettate ai tornei di calcio, basket e pallavolo.