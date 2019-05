Bambini, ogni età ha il suo sport: i consigli degli esperti della Sip

A pochi giorni dall’inizio del 75esimo Congresso Italiano di Pediatria, in programma a Bologna dal 29 maggio al primo giugno 2019, dagli esperti della Sip (la Società italiana di pediatria) arriva una guida utile a tutti i genitori. Fare esercizio fisico in modo regolare è importante a tutte le età per restare in salute; ma quali solo gli sport consigliati per i bambini? Se da un lato è vero che non esiste uno sport perfetto per eccellenza per ogni età, dall’altro, per garantire uno sviluppo armonico dei piccoli, è opportuno differenziare l’attività fisica in base all’età, sempre tenendo conto delle loro inclinazioni e dei loro desideri. Il nuoto, per esempio, è consigliato sin da piccoli; il calcio e altri sport di squadra, invece, dai 6 anni di età.

Ecco gli sport consigliati dai 3 ai 5 anni

"La pratica di un'attività fisica regolare in età pediatrica costituisce un'importante forma di prevenzione per arginare le malattie cardiovascolari, respiratorie croniche, diabete e obesità e malattie metaboliche in età adulta”, ricorda Alberto Villani, presidente della Sip.

Ecco gli sport consigliati per ogni età.

Lo sport consigliato dai 3 anni di età è il nuoto, un’attività fisica completa, perfetta per ogni stagione, che coinvolge tutti i muscoli senza affaticare in modo eccessivo l’apparato locomotore.

Dai 4 anni, gli esperti della Sip suggeriscono lo sci, particolarmente consigliato in quanto i bimbi, facilitati dal baricentro basso, riescono ad apprendere velocemente e con facilità le manovre necessarie per destreggiarsi sulla neve.

Lo sport perfetto per i 5 anni di età è la ginnastica artistica e ritmica, che insegna ai piccoli come controllare i movimenti del proprio corpo. Consigliata anche l’atletica leggera da praticare all’aperto solo come gioco.

Gli sport consigliati dai 6 agli 8 anni

A partire dai 6-7 anni gli esperti consigliano il calcio e in particolare il minicalcio, che prevede un campo da gioco più piccolo; ma anche le arti marziali che favoriscono il controllo muscolare e la coordinazione, e il Basket e la Pallavolo.

Tra i 7 e gli 8 anni di età sono consigliati Tennis e Scherma. Dagli 8 anni, la Sip suggerisce di praticare il Ciclismo, abbinato ad allenamenti atletici per tenere allenati anche gli arti superiori.

In generale, come spiega Attilio Turchetta, esperto Sip per le attività sportive sarebbe opportuno privilegiare “nei primi 4-5 anni sport che favoriscono la conoscenza del proprio corpo nello spazio; fino ai 7-8 anni le attività individuali quali atletica leggera (marcia, corse, salti, lanci) o ginnastica che aiutano a migliorare la coordinazione neuromotoria e in seguito sport di squadra e discipline più specializzate”.