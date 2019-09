Sport, iniziare ad allenarsi apporta benefici anche in tarda età

Non è mai troppo tardi per iniziare ad allenarsi.

Anche quando si è anziani, nel momento in cui si comincia a fare ginnastica la capacità di costruire la massa muscolare è del tutto simile a quella di chi si è allenato regolarmente per tutta la vita.

A suggerirlo sono i risultati di un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Birmingham, che ha valutato se e in che misura l’età e il livello di forma fisica influenzano la crescita muscolare.

Lo studio nel dettaglio

Per compiere lo studio, pubblicato sulla rivista specializzata Frontiers in Physiology, i ricercatori hanno monitorato un campione composto da anziani di età compresa tra i 70 e gli 80 anni. Nello specifico, gli esperti hanno ricercato eventuali differenze nella risposta muscolare all’allenamento di due distinti gruppi: uno composto da ‘atleti’, ovvero da anziani che si sono allenati costantemente e regolarmente per tutta la vita, l’altro da individui avanti con l’età in salute che non hanno mai preso parte ad allenamenti strutturati. Al campione è stato chiesto di prendere parte a una sessione di allenamento con utilizzo di pesi.

I risultati della ricerca

Gli esperti, tramite biopsie muscolari eseguite prima e 48 ore dopo gli esercizi, hanno dimostrato che contrariamente alle aspettative i muscoli degli anziani non allenati hanno risposto al test in modo del tutto simile a quelli degli atleti.

“Il nostro studio mostra chiaramente che non importa se non hai fatto regolarmente attività fisica per tutta la vita, si può comunque trarne beneficio ogni volta che si inizia”, spiega Leigh Breen, coordinatore dello studio.

“Ovviamente un impegno a lungo termine e l'esercizio fisico sono l'approccio migliore per raggiungere la salute complessiva, ma anche iniziare più avanti nella vita aiuterà a ritardare la fragilità legata all'età e la debolezza muscolare”, continua l’esperto, ricordando che dedicare del tempo allo sport è importate ad ogni età.