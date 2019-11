Onu: nel mondo 4,5 miliardi di persone senza toilette

Per molti, il bagno all’interno di un appartamento rappresenta un bene tanto essenziale quanto scontato. Eppure, considerando la tendenza globale sarebbe forse più giusto parlare di lusso: i dati diffusi dall’Onu rivelano che, in tutto il mondo, sono addirittura 4,5 miliardi le persone che vivono quotidianamente senza “servizi sanitari adeguati”. La statistica emerge a pochi giorni dal World Toilet Day, celebrato ogni anno il 19 novembre, e mette in evidenza una mancanza che ha conseguenze dirette sulla salute pubblica e sulle condizioni di vita. Madhushree Chatterjee, membro del Dipartimento per gli affari economici e sociali dell’Onu, sottolinea infatti che “la toilette è un salvavita, un protettore di dignità e portatore di opportunità".

Onu: mancanza toilette ha conseguenze “devastanti"

Il 60% della popolazione mondiale non dispone di una toilette privata in casa propria o ne ha una che non è in grado di smaltire i rifiuti in modo adeguato. La carenza di servizi igienici è un problema serio a livello globale, come testimoniato dai dati dell’Onu che da anni, anche tramite il World Toilet Day, è impegnato a sensibilizzare i Paesi sul tema. Per 892 milioni di persone utilizzare spazi aperti come bagni è una consuetudine, ma l’esposizione alle feci umane ha “un impatto devastante su salute pubblica, condizioni di vita e lavorative, nutrizione, educazione e produttività”, sottolinea l’Onu.

World Toilet Day 2019, gli obiettivi

Il World Toilet Day ha proprio lo scopo di sensibilizzare i Paesi di tutto il mondo e spingerli ad agire per affrontare la crisi sanitaria globale. Le toilette possono infatti salvare vite umane evitando la diffusione di malattie come colera e dissenteria, ma in Africa e in India la mancanza di servizi igienici è considerata normale. Eppure, secondo l’Onu i servizi sanitari rappresentano una base fondamentale per combattere la povertà: per questo, il messaggio trasmesso dal World Toilet Day 2019 ricorda che “non dobbiamo dimenticarci di nessuno mentre cerchiamo di estendere l’accesso alle toilette sicure, perché chiunque tu sia e dovunque tu ti trovi i servizi sanitari rappresentano un tuo diritto come essere umano”, afferma Chatterjee.