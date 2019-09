Le lingue hanno una velocità di trasmissione universale: 39 bit

Le lingue, indipendentemente dalla velocità con cui vengono parlate, tendono a trasmettere informazioni alla stessa velocità: 39 bit al secondo, ovvero circa il doppio di quella del codice Morse.

Ciò significa che in un determinato lasso di tempo, ogni lingua comunica all’incirca la stessa quantità di informazioni.

A suggerirlo sono i risultati di un nuovo studio condotto da un team di ricercatori dell’Università di Lione, che ha analizzato nel dettaglio la velocità di trasmissione di 17 diverse lingue, tra cui inglese, italiano, giapponese e vietnamita.

Prima parte del test: analizzati testi scritti

Per compiere lo studio, pubblicato sulla rivista specializzata Science Advances, gli esperti hanno analizzato i testi scritti in 17 lingue, riuscendo a calcolare la densità di informazioni di ogni lingua in bit (la stessa unità che descrive la velocità di trasmissione dei modem dei device tecnologici). Sono così riusciti a dimostrare, per esempio, che il giapponese, che conta solo 643 sillabe, ha una frequenza di trasmissione di 5 bit per sillaba e che l’inglese (6949 sillabe) ha una densità di poco al di sopra dei 7 bit per sillaba. Il vietnamita, invece, caratterizzato da sistema complesso composto da sei toni ha una frequenza di 8 bit per sillaba.

Seconda parte dello studio: la lingua parlata

Dopo questa prima analisi, gli esperti si sono concentrati sul parlato, chiedendo a 10 volontari per ogni lingua (5 donne e 5 uomini) di leggere ad alta voce 15 medesimi passaggi tradotti in tutte le lingue su cui si è focalizzato il test. Hanno così calcolato il tempo impiegato da ogni partecipante per portare a termine la lettura, per poi analizzare la frequenza vocale media per ogni lingua. È così emerso, come spiegano i ricercatori, che “non importa quanto veloce o lento, semplice o complesso sia il linguaggio: ogni lingua in media 'trasmette' a 39,15 bit al secondo”.