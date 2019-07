Fare sport sempre alla stessa ora aiuterebbe a non riprendere peso

Arriva una buona notizia per le persone che dopo aver portato a termine con successo una dieta per perdere peso ‘combattono’ quotidianamente per mantenere il risultato ottenuto.

Il segreto per riuscire nell’impresa potrebbe essere quello di mantenere invariato l’orario di allenamento durante la giornata. A suggerirlo sono i risultati di uno studio condotto da un team di ricercatori della Brown Alpert Medical School, che ha valutato in che misura la costanza dell’attività fisica in termini di tempo durante il giorno interviene nel controllo del peso.

Lo studio nel dettaglio

Per compiere la ricerca, pubblicata sulla rivista Obesity, gli esperti hanno analizzato le abitudini di un campione composto da 375 individui che sono riusciti nell’impresa di mantenere costante il loro peso, dopo una dieta. La maggior parte dei partecipanti, il 68%, ha riferito di allenarsi nello stesso orario durante la giornata. Il campione è solito svolgere attività fisica di moderata o alta intensità, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Analizzando le risposte dei partecipanti allo studio, i ricercatori hanno dimostrato che, indipendentemente dall’orario scelto, allenarsi mantenendo una coerenza temporale potrebbe aiutare a non riprendere peso.

"I nostri risultati giustificano la ricerca sperimentale futura per determinare se promuovere la costanza nel momento della giornata in cui l'attività fisica pianificata e strutturata viene eseguita possa aiutare le persone a raggiungere e sostenere livelli più alti di allenamento”, spiega Dale Bond, autore dello studio.

“Sarà anche importante stabilire se c'è un momento della giornata specifico che è più vantaggioso per le persone che hanno iniziali bassi livelli di attività fisica perché sviluppino un'abitudine ad allenarsi”.

Un solo allenamento apporta benefici al metabolismo che durano giorni

Dai risultati di un studio, pubblicato sulla rivista Molecular Metabolism, è emerso che un solo allenamento porterebbe a benefici al metabolismo che perdurano per alcuni giorni. Nei topi una singola sessione di sport ha potenziato il metabolismo degli animali per 48 ore.

"Questo risultato può spiegare, a livello del circuito neurale, perché molte persone non si sentono affamate subito dopo l’esercizio", spiega Kevin Williams, esperto tra gli autori dello studio.