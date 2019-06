Negli ultimi 10 giorni, in India, sono deceduti almeno 31 bambini per encefalite acuta. Secondo i funzionari della sanità locale la patologia cerebrale potrebbe essere legata a una sostanza tossica presente nel frutto del litchi.

Come riporta il The Guardian, i decessi sono stati segnalati da due centri ospedalieri in Muzaffarpur, nello Stato del Bihar, una zona particolarmente ricca di frutteti di litchi.

Numeri e sintomatologia

Secondo quanto dichiarato dal funzionario sanitario Ashok Kumar Singh, tutti i bimbi deceduti negli ultimi 10 giorni lamentavano sintomi da encefalite acuta (AES) e in tutti i casi si è verificato un’improvviso calo di glucosio nel sangue. La patologia porta a convulsioni, stato mentale alterato e in più di un terzo dei casi al decesso.

Altri 40 bambini, con simile sintomatologia, sono attualmente il cura in unità di terapia intensiva.

"Stiamo facendo del nostro meglio per salvarli", ha dichiarato S P Singh, capo ufficiale medico del college e ospedale di Sri Krishna.

Dal 1995, in estate si verificano casi di chamki bukhar

Dal 1995, nell’area di Muzaffarpur, ogni anno durante la stagione estiva che corrisponde al periodo della raccolta dei litchi, si verificano dei casi di encefalite acuta, chiamata chamki bukhar in India.

"Il dipartimento della salute ha già emesso un avviso per le persone che si prendono cura dei propri figli durante l'estate calda quando la temperatura diurna supera i 40 gradi", spiega Ashok Kumar Singh.

Il record di casistiche si è verificato nel 2014, quando la patologia ha portato al decesso di 150 persone. Gia nel 2015, i ricercatori avevano svelato possibili associazioni tra la patologia e l’intossicazione da una sostanza presente nel frutto tipico di quella zona. Saranno necessari ulteriori studi per indagare a fondo le cause dell’encefalite acuta.

Anche nelle regioni del Bangladesh e del Vietnam, ricche di frutteti di litchi, si sarebbero verificati casi di patologie neurologiche simili alla chamki bukhar.