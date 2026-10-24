Dal 1988 i casi di poliomielite sono diminuiti di oltre il 99%, ma il virus non è ancora stato eradicato. Afghanistan e Pakistan restano gli ultimi Paesi in cui la malattia è endemica, e 3 miliardi di bambini sono stati vaccinati in 30 anni. Ma la minaccia persiste

La poliomielite è stata quasi sconfitta, ma non è ancora stata eradicata. Dal 1988 i casi di poliovirus selvaggio nel mondo sono diminuiti di oltre il 99%, passando da oltre 350mila all'anno a una circolazione ormai limitata a due Paesi endemici. A ricordarlo - nel 2025 - è stata l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In occasione della Giornata mondiale della polio, il 24 ottobre, i dati mostrano i progressi della vaccinazione ma anche difficoltà che restano ancora da superare.

Che cos'è la poliomelite

La poliomielite è una grave malattia provocata da tre tipi di polio-virus (1,2 e 3), appartenenti al genere enterovirus. Colpisce il sistema nervoso, provocando la distruzione delle cellule neurali e causando una paralisi che, nei casi più gravi, può diventare totale. Nella maggior parte dei casi, gli effetti più devastanti riguardano i muscoli degli arti superiori e inferiori. Quest’ultimi tendono a perdere tono muscolare e a diventare flaccidi (paralisi flaccida). Se l’infezione si estende sia alle braccia che alle gambe, il malato può diventare tetraplegico. Nella forma bulbare, la più grave, l’agente virale paralizza i muscoli innervati dai nervi craniali, riducendo la capacità di respirare, ingerire e parlare.

Manca una stima globale aggiornata

Non esiste una stima globale aggiornata e univoca di tutte le persone che oggi convivono con gli esiti della poliomielite. Una revisione scientifica pubblicata nel 2015 stimava tra 15 e 20 milioni le persone interessate dalla sindrome post-polio, una condizione che può manifestarsi anche molti anni dopo l'infezione, con nuova debolezza muscolare, stanchezza e difficoltà motorie (studio scientifico su PubMed). Questa cifra, però, riguarda la sindrome post-polio e non rappresenta il numero aggiornato di tutte le persone che hanno avuto la malattia.

Secondo l'OMS, la poliomielite colpisce soprattutto i bambini sotto i cinque anni. Circa un'infezione su 200 provoca una paralisi irreversibile; tra le persone paralizzate, il 5-10% può morire quando vengono compromessi i muscoli della respirazione.