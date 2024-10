Il 24 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Poliomielite. A Gaza, però, somministrare il vaccino ai bambini è sempre più complicato. I ripetuti attacchi e gli sfollamenti di massa ostacolano la campagna vaccinale, mentre la carenza di acqua potabile e igiene aumenta il rischio di contrarre malattie. “La situazione è catastrofica, le strutture sanitarie non funzionano e i pazienti non hanno accesso ai farmaci”, ha detto a Sky Tg24 Insider Maram Al Shurafa, statistico sanitario di Medical Aid for Palestinians