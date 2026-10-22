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Rischio botulino, richiamata salsa tartufata. Ritirate uova bio per rischio salmonella

Salute e Benessere
Ministero della Salute

I prodotti segnalati dal Ministero della Salute sono la salsa tartufata del marchio Brezzi Oliviero Tartufi, la confezione da dieci uova a marchio SìEssenziale e le uova biologiche commercializzate da Olivero Claudio. Richiamati anche alcune conserve vegetali a marchio Ferri – La Favola Antica e i filetti di tonno surgelati di Selezione Più per rischio chimico

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Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di una salsa tartufata per un possibile rischio di contaminazione da botulino. Come si legge sul sito ufficiale del dicastero, è stato disposto anche il ritiro di alcune uova biologiche per rischio legato alla presenza di salmonella. Nello specifico, i prodotti segnalati sono la salsa tartufata del marchio Brezzi Oliviero Tartufi, la confezione confezione da dieci uova a marchio SìEssenziale e le uova biologiche commercializzate da Olivero Claudio. 

Segnalati anche prodotti sott'olio e filetti di tonno

Sul sito del Ministero sono stati segnalati anche i richiami di alcune conserve vegetali a marchio Ferri – La Favola Antica. I prodotti indicati comprendono fagiolini, carciofini, asparagi conditi, funghi misti e funghi champignon sott'olio. Tra le segnalazioni anche i filetti di tonno surgelati di Selezione Più per rischio chimico. Negli avvisi il Ministero ha invitato poi i consumatori a verificare i prodotti acquistati e a non consumare quelli eventualmente interessati dai richiami. 

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