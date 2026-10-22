Rischio botulino, richiamata salsa tartufata. Ritirate uova bio per rischio salmonellaSalute e Benessere
I prodotti segnalati dal Ministero della Salute sono la salsa tartufata del marchio Brezzi Oliviero Tartufi, la confezione da dieci uova a marchio SìEssenziale e le uova biologiche commercializzate da Olivero Claudio. Richiamati anche alcune conserve vegetali a marchio Ferri – La Favola Antica e i filetti di tonno surgelati di Selezione Più per rischio chimico
Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di una salsa tartufata per un possibile rischio di contaminazione da botulino. Come si legge sul sito ufficiale del dicastero, è stato disposto anche il ritiro di alcune uova biologiche per rischio legato alla presenza di salmonella. Nello specifico, i prodotti segnalati sono la salsa tartufata del marchio Brezzi Oliviero Tartufi, la confezione confezione da dieci uova a marchio SìEssenziale e le uova biologiche commercializzate da Olivero Claudio.
Segnalati anche prodotti sott'olio e filetti di tonno
Sul sito del Ministero sono stati segnalati anche i richiami di alcune conserve vegetali a marchio Ferri – La Favola Antica. I prodotti indicati comprendono fagiolini, carciofini, asparagi conditi, funghi misti e funghi champignon sott'olio. Tra le segnalazioni anche i filetti di tonno surgelati di Selezione Più per rischio chimico. Negli avvisi il Ministero ha invitato poi i consumatori a verificare i prodotti acquistati e a non consumare quelli eventualmente interessati dai richiami.