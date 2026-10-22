I prodotti segnalati dal Ministero della Salute sono la salsa tartufata del marchio Brezzi Oliviero Tartufi, la confezione da dieci uova a marchio SìEssenziale e le uova biologiche commercializzate da Olivero Claudio. Richiamati anche alcune conserve vegetali a marchio Ferri – La Favola Antica e i filetti di tonno surgelati di Selezione Più per rischio chimico

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di una salsa tartufata per un possibile rischio di contaminazione da botulino. Come si legge sul sito ufficiale del dicastero, è stato disposto anche il ritiro di alcune uova biologiche per rischio legato alla presenza di salmonella. Nello specifico, i prodotti segnalati sono la salsa tartufata del marchio Brezzi Oliviero Tartufi, la confezione confezione da dieci uova a marchio SìEssenziale e le uova biologiche commercializzate da Olivero Claudio.