Albume d'uovo richiamato dai supermercati Conad rischio salmonella

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Albume d'uovo richiamato dai supermercati Conad per rischio salmonella: lotti interessati

Cronaca
Conad

Come spiega la stessa catena della grande distribuzione, il ritiro dai punti vendita è scattato dopo che nel corso di controlli sul lotto indicato sono state riscontrate analisi microbiologiche non conformi per presenza di salmonella. Il richiamo non è stato ancora diffuso dal Ministero della Salute

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La catena di supermercati Conad ha annunciato oggi il ritiro dal commercio di un lotto di albume d'uovo venduto con proprio marchio nei punti vendita del gruppo. Oggetto del richiamo è l'Albume d’uovo da galline allevate a terra venduto con marchio "Piacersi Conad Percorso qualità". 

 Il lotto interessato dal richiamo

Il lotto interessato dal richiamo è quello con il numero K657113 e scadenza fissata al prossimo 29 ottobre 2026. L'alimento è prodotto esclusivamente per i supermercati Conad, attraverso la filiera controllata, dall'azienda agricola Cooperativa produttori romagnoli avicoli (CO.P.R.A. Soc. Coop. Agricola), con stabilimento di produzione a Cesena che fa parte della ditta Eurovo S.r.l. L'allerta alimentare è scattata a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori, dovuto alla presenza di Salmonella SPP nel prodotto. 

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