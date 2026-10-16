Albume d'uovo richiamato dai supermercati Conad rischio salmonella

Come spiega la stessa catena della grande distribuzione, il ritiro dai punti vendita è scattato dopo che nel corso di controlli sul lotto indicato sono state riscontrate analisi microbiologiche non conformi per presenza di salmonella. Il richiamo non è stato ancora diffuso dal Ministero della Salute

La catena di supermercati Conad ha annunciato oggi il ritiro dal commercio di un lotto di albume d'uovo venduto con proprio marchio nei punti vendita del gruppo. Oggetto del richiamo è l'Albume d’uovo da galline allevate a terra venduto con marchio "Piacersi Conad Percorso qualità".

Il lotto interessato dal richiamo

Il lotto interessato dal richiamo è quello con il numero K657113 e scadenza fissata al prossimo 29 ottobre 2026. L'alimento è prodotto esclusivamente per i supermercati Conad, attraverso la filiera controllata, dall'azienda agricola Cooperativa produttori romagnoli avicoli (CO.P.R.A. Soc. Coop. Agricola), con stabilimento di produzione a Cesena che fa parte della ditta Eurovo S.r.l. L'allerta alimentare è scattata a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori, dovuto alla presenza di Salmonella SPP nel prodotto.