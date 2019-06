Donne e sonno, dormire al buio ridurrebbe il rischio di sovrappeso e obesità

Dormire tenendo delle luci artificiali accese durante il riposo aumenterebbe il rischio di sovrappeso e obesità per le donne, soprattutto quando si tratta di una luce presente nella stanza o di una televisione.

A suggerirlo sono i risultati di uno studio condotto da un team di ricercatori del National Institute of Environmental Health Sciences, in North Carolina, che ha analizzato gli effetti della luce artificiale durante il sonno sul peso corporeo delle donne, grazie a un follow up della durata di sei anni.

Lo studio nel dettaglio

Per compiere lo studio, pubblicato sulla rivista JAMA Internal Medicine, i ricercatori coordinati da Yong-Moon Park hanno monitorato un campione composto da 44mila donne in salute, di età compresa tra i 35 e i 74 anni.

Tre le partecipanti al test, 17mila sono solite dormire con una luce accesa nella stanza, quale quella della sveglia, più di 13mila hanno l’abitudine di riposare con una luce accesa fuori dalla camera da letto e 5mila dormono facendosi ‘cullare’ dalla televisione. All’inizio dell’esperimento parte del campione era in sovrappeso, ma nessuna delle donne era costretta a effettuare turni lavorativi che potessero in qualche modo alterare il ciclo di sonno e veglia.

I risultati del test

Analizzando i cambiamenti delle donne in termini di peso e comparandoli con le loro abitudini durante il riposo, gli esperti sono riusciti a dimostrare che chi dorme con una luce artificiale accesa nella camera da letto avrebbe un rischio superiore del 22% di accumulare dei chili di troppo e del 33% di diventare obeso, rispetto alle donne che abitualmente riposano al buio.

"Spegnere tutte le luci al momento di coricarsi potrebbe ridurre le possibilità delle donne di diventare obese", spiega Yong-Moon Park, ricercatore presso il National Institutes of Health in Research Park Triangle, in North Carolina.

I risultati suggeriscono che l’esposizione alla luce artificiale durante il sonno può essere un fattore di rischio per l’aumento del peso e lo sviluppo del sovrappeso o dell’obesità. Saranno necessari ulteriori studi per confermare quando emerso dalla ricerca e per comprendere appieno i meccanismi alla base di questa associazione.