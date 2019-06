I cani si stressano quanto i loro padroni: lo dice uno studio

L’empatia tra un cane e il proprio padrone è nota ormai da tempo, ma questo legame potrebbe essere molto più profondo di quanto si sia finora immaginato, tanto da influenzare anche i livelli di stress dell’animale, che tendono ad allinearsi a quelli del suo proprietario. Lo rivela una nuova ricerca condotta da un gruppo di ricercatori dell'Università svedese di Linkoping, guidato da Lina Roth, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Scientific Reports. Come spiega la studiosa, comprendere meglio l’influenza dell’uomo sui cani aiuterà ad abbinare “una migliore gestione dello stress”.

Simili livelli di cortisolo

Lo studio ha preso in oggetto un totale di 58 cani, 25 Border Collie e 33 cani da pastore delle Shetland, i cui padroni erano donne. Per monitorare i livelli di stress, i ricercatori hanno analizzato le concentrazioni di cortisolo, l’ormone che misura lo stress, nei capelli delle proprietarie e nel pelo dei loro cani, sia d'estate che d'inverno. Alle donne è stato poi chiesto di compilare due questionari relativi alla loro personalità e a quella del loro fedele amico, così da individuare la correlazione tra stress e tratti della personalità. Gli scienziati hanno potuto così scoprire che quando i livelli di cortisolo erano alti nelle donne, erano altrettanto elevati anche nei loro cani, mentre quando erano più bassi, lo stress era inferiore anche negli animali. Lo studio suggerisce quindi che i livelli di stress tendono a sincronizzarsi tra cani e padroni e che i primi sono influenzati dai secondi, non viceversa. Il risultato della ricerca è comunque parziale, sottolineano gli autori, e serviranno ulteriori approfondimenti per identificare la causa di questo legame, a partire dall’esame di altre razze canine.

Il carattere del cane si allinea a quello del padrone

Recentemente, un’altra ricerca apparsa sul Journal of Research in Personality ha messo in luce come anche il comportamento dei cani sia influenzato da quello dei loro padroni. Alcuni studiosi della Michigan State University hanno infatti dimostrato che gli animali di proprietà di persone più estroverse tendono ad essere attivi e dinamici, mentre quelli appartenenti a persone più chiuse e timide hanno un carattere più tranquillo.