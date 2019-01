Cani, la personalità di ogni razza è scritta nel Dna

Come ben sanno gli appassionati di animali, ogni razza di cani ha una personalità differente. Per esempio, il border collie è un lavoratore instancabile, mentre il pastore tedesco è estremamente altruista e farebbe di tutto per proteggere chi ama. Un recente studio, condotto dai ricercatori dell’Università dell’Arizona di Tucson, ha dimostrato che queste caratteristiche sono scritte nel Dna del migliore amico dell’uomo. Svolgendo un’analisi comportamentale e genetica gli esperti hanno identificato nel genoma dei cani 131 siti che corrispondono a 14 tratti chiave della personalità. I risultati dello studio sono stati pubblicati su bioRxiv, un sito che traccia gli articoli scientifici prima della pubblicazione.

Lo svolgimento dello studio

I ricercatori dell’Università dell’Arizona sono riusciti a mappare il Dna dei cani, già nel 2005, ma a causa dell’elevato numero di varianti di ogni specie sono stati necessari quasi 15 anni per individuare i geni che contribuiscono a rendere unica la personalità di ogni razza. In questo lasso di tempo gli studiosi, guidati da Evan MacLean, hanno raccolto i dati relativi al comportamento di 14.000 cani appartenenti a 101 razze diverse. Per farlo hanno creato dei questionari mirati a indagare 14 aspetti della personalità degli animali. Ben 50.000 proprietari di animali hanno risposto alle domande preparate dagli esperti. Per ogni razza, i dati comportamentali raccolti sono stati collegati a quelli genetici e questo ha permesso al team di ricerca di identificare 131 siti del Dna che permettono di delineare 14 tratti chiave della personalità. Tra le caratteristiche che i cani ereditano più frequentemente rientrano l’addestrabilità, la propensione alla caccia e l’aggressività verso gli estranei.

La cuccia tecnologica di Ford

Se la scienza aiuta a comprendere meglio la natura dei migliori amici dell’uomo, la tecnologia fornisce sempre nuovi modi per proteggerli e rendere la loro vita più piacevole. L’azienda automobilistica Ford ha ideato una cuccia hi-tech pensata per difendere i cani non solo dal freddo e dalla pioggia, ma anche dai fuochi d’artificio. Il sistema audio, integrato nella cuccia, risponde ai forti rumori emettendo frequenze opposte che riducono notevolmente il frastuono.