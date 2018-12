Ford, arriva la cuccia hi-tech che ripara i cani dai fuochi artificio

Le feste natalizie sono ormai prossime, e con esse anche l’inizio dell’anno nuovo, una ricorrenza spesso celebrata con fuochi d’artificio che illuminano i cieli della maggior parte delle città italiane.

In soccorso agli amici a quattro zampe, intimoriti dai forti rumori derivanti dalle esplosioni, arriva una nuova tecnologia sviluppata dalla casa automobilistica Ford. Si tratta di una cuccia hi-tech insonorizzata in grado di proteggere i cani, non solo dal freddo e dalla pioggia, ma anche dal rumore dei fuochi d’artificio.

Cuccia hi-tech insonorizzata

La cuccia hi-tech è dotata di un sistema di cancellazione dei rumori similare a quello presente sul Suv Edge.

Al suo interno vi sono, infatti, degli appositi sensori in grado di rilevare le esplosioni. Il sistema audio, integrato nella cuccia, risponde ai forti rumori emettendo frequenze opposte che riducono sostanzialmente il frastuono.

La cuccia è anche dotata di un rivestimento in sughero ad alta densità, un’ulteriore protezione utile a diminuire i rumori esterni.

L’invenzione è attualmente un prototipo e darà il via a una serie di iniziative atte ad applicare le tecnologie impiegate nel settore automobilistico per la risoluzione di problemi quotidiani.

