Bambini, vivere nelle città con più spazi verdi migliora la salute

Per i più giovani è meglio crescere in aree dove è presente una grande quantità di verde urbano: lo ha dimostrato una ricerca recentemente pubblicata sulla rivista specializzata Environmental Health. Lo studio, il primo in Italia a sviluppare un approccio che abbina urbanizzazione e salute dei residenti, è stato condotto da un team multidisciplinare sui bambini di età scolare che vivono a pochi chilometri da Palermo, in una zona dove sono presenti insediamenti commerciali e alloggi pubblici.

Lo svolgimento della ricerca

Stefania La Grutta, primo ricercatore del Cnr-Ibim (Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare “Alberto Monroy”), spiega che allo studio hanno partecipato 244 studenti di età compresa tra gli 8 e i 10 anni, provenienti da due scuole elementari differenti. I piccoli hanno dato il loro contributo alla ricerca compilando un questionario dedicato alla valutazione dei sintomi respiratori, allergici e generali. Utilizzando i dati raccolti, gli studiosi hanno calcolato degli indicatori individuali di esposizione ambientale al verde (greenness), al grigio (greyness) e al biossido di azoto (NO2). Hanno così stabilito che per la salute respiratoria e oculare dei bambini è dannoso vivere in aree dove il verde urbano è poco presente. Secondo Giovanni Viegi, direttore del Cnr-Ibim, "l'associazione tra il greyness e la salute dei più piccoli evidenzia la necessità di una pianificazione urbana sostenibile a misura di bambino". La ricerca è stata condotta nell’ambito del progetto Giardini per allergici, nato grazie a una collaborazione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), l’organizzazione no profit Vivisano onlus e il Comune di Palermo.

Nuovi contributi agli spazi verdi

Nelle città, la presenza della vegetazione nelle città non è vantaggiosa solo per la salute dei bambini, ma contribuisce anche a migliorare il benessere psicofisico dei malati e, in generale, aiuta a ridurre lo stress e l’ansia. Recentemente, il ministero dell’Ambiente ha preparato un decreto per destinare un milione di euro al cofinanziamento di interventi per la gestione sostenibile degli spazi verdi. Tutti i progetti ammessi saranno sovvenzionati fino all’80% del loro costo complessivo (il contributo non potrà superare i 40 mila euro).