DiaDay 2018 è una campagna di prevenzione del diabete che offre l’opportunità ai cittadini di effettuare uno screening gratuito. Per farlo è sufficiente recarsi in una delle 6.500 farmacie aderenti all’iniziativa presenti sul territorio nazionale. Oltre all’autoanalisi gratuita della glicemia è possibile sottoporsi a un questionario anonimo per valutare il rischio di sviluppare il diabete nell’arco dei prossimi dieci anni. Per chi è già affetto dalla patologia è prevista una breve serie di domande utile a raccogliere informazioni sull’aderenza alla terapia prescritta dal medico.

L’edizione 2018 di DiaDay (la seconda da quando è nata l’iniziativa) sarebbe dovuta terminare il 18 novembre, ma è stata prorogata fino a sabato 24 novembre.

L’importanza dell’iniziativa

Per scoprire quali sono le farmacie che aderiscono all’iniziativa e verificare la loro distribuzione sul territorio, è sufficiente cliccare sul banner DiaDay presente sul sito www.federfarma.it e accedere al servizio di geolocalizzazione premendo il pulsante verde "Per il cittadino. Trova la farmacia per fare il test", presente nella parte bassa della pagina web.

Federfarma, la federazione nazionale dei titolari di farmacia italiani, consiglia a tutti gli italiani di approfittare dell’iniziativa. Scoprire in tempo di essere affetti da diabete, o accertarne la predisposizione, consente una tempestiva individuazione delle terapie e dei comportamenti più adeguati, da effettuare insieme a un medico, e una possibile riduzione dei costi economici della patologia.

L’edizione del 2017

L’edizione 2018 di DiaDay è stata patrocinata da FOFI, FNOMCEO, AMD, SID, UTIFAR, FENAGIFAR e Cittadinanzattiva. Promofarma, una società di servizi di Federfarma, si occuperà di raccogliere i dati e svolgere le elaborazioni statistiche.

Nel 2017, la prima edizione di DiaDay ha visto la partecipazione di 7.000 farmacie. 160.000 persone provenienti da tutta Italia hanno effettuato la misurazione gratuita della glicemia e sono stati individuati 4.400 diabetici non consapevoli della malattia e quasi 19.000 casi di prediabete. Tutti i dati e le testimonianze di DiaDay 2017 sono stati inseriti in un volume edito da Edra.